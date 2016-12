Wenn das neu in Donaueschingen stationierte Flugzeug fast langsam und gemütlich über Schwarzwald oder Bodensee seine Kreise zieht, fällt es schon wegen seines tiefen, leisen Brummens auf. Das zweisitzige Flugzeug mit der Bezeichnung Ryan PT-22 hat einen Fünf-Zylinder Sternmotor, der mit ungefähr 1500 Umdrehungen den Holzpropeller antreibt. Die Maschine, die jetzt in Donaueschingen ihren Heimathangar hat, sticht aber auch wegen ihres offenen Cockpits ins Auge. Pilot und Passagier sitzen im Freien und fliegen mit 150 Stundenkilometern über die Landschaft. Das Flugzeug ist ein wahrer Weltenbummler. Gebaut wurde es 1941 von der Firma Ryan in Kalifornien im Auftrag der amerikanischen Luftwaffe. Nach Auslieferung an eine Luftwaffenschule wurde es bis 1953 in Toucson/Arizona zur Pilotenausbildung eingesetzt. Nach mehreren Privatnutzern kam die Maschine 2013 nach Belgien zu einem Oldtimer-Liebhaber und durch diesen jetzt auf die Baar. Foto: Ebnet