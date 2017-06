Donaueschingen Ein Symbol der 1970er-Jahre

Im vergangenen halben Jahr war für den Oldtimer-Freak und Gründungsmitglied der Opelfreunde Ostbaar Bernd Weber das Auto die Freizeit. Den Manta Berlinetta hatte er zwar schon vor 15 Jahren in Reutlingen aufgegabelt, das extrovertierte Symbol der 1970er-Jahre hatte es ihm angetan. Doch wie es so ist, nach kurzer Einfahrzeit stand das gute Stück zunächst sieben Jahre in der Garage, ehe es wieder straßentauglich hergestellt wurde. Jetzt wurde auch etwas für die Schönheit getan, und Bernd Weber ließ sich das etwas kosten.

Meist zu zweit oder zu dritt wurde das Gefährt bei Kollegen in Biesingen auseinandergenommen, Ersatzteile und Accessoires besorgt, gründlich restauriert, das Lackieren besorgte dann eine Fachfirma in Tuttlingen. Nicht nur Mantas kamen zu Besuch, sondern ein ganzer Querschnitt rollender Kulturgüter der Opelfamilie, ob E-Kadett oder C-Coupés, und von überall her, auch aus dem Raum Rottweil, Balingen, die Opelfreunde Mittlere Lauchert waren ebenfalls angereist.

Gemütliches Beisammensein und Erfahrungsaustausch zwischen Schraubern stand oben. Als Festgelände stellte die Firma AP&S International den Parkplatz zur Verfügung. Auch die kleinsten Besucher hatten ihren Spaß. Neben einer Hüpfburg stand ihnen ein Bobbycar-Rundkurs zur Verfügung. Der Erlös des Treffens kommt der Tannheim-Klinik zugute.