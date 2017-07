Donaueschingen Ein Stückchen weiter angekommen

Über Projekte auf verschiedenen Ebenen wurden die Rahmenbedingungen geschaffen. So gab es einen Seminarkurs mit Schülern des Wirtschaftsgymnasiums zum Thema Integration und Inklusion, eine Einführung in die Umgangsformen unserer Gesellschaft sowie Kooperationen mit Sportvereinen. "Dabei wurden auch Freundschaften zu Deutschen aufgebaut", so Berchtenbreiter, die von Beginn an dabei ist. Das wichtigste war jedoch, dass die jungen Menschen Betriebsluft in Form von Praktika schnuppern konnten. "Nur so haben sie eine Chance, in den Beruf zu kommen", betont Rothfelder. Über Beziehungen sei es der Klassenlehrerin gelungen, alle in Donaueschinger Firmen und auch auswärts unterzubringen.

In den zwei Jahren haben alle Beteiligten eine persönliche Beziehung zu den Vabo-Schülern aufgebaut, wobei in der Klasse neben den Flüchtlingen aus Gambia, Eritrea, Syrien und Pakistan auch drei EU-Ausländerinnen aus Rumänien und Italien waren. "Wir haben bewusst Menschen mit unterschiedlichem Leistungsstand, sprachlich und fachlich, zusammengeführt", so Rothfelder, "damit sie sich auch gegenseitig helfen können."

"Als es dann endlich losging, haben alle vor Freude geheult", erinnert sich die Klassenlehrerin. "Sie haben sich nach jeder Stunde für den Unterricht bedankt." Und noch einmal ist sich das Team einig: "Es war eine ganz neue Erfahrung, eine Herausforderung und Bereicherung zugleich. Wir haben sehr höfliche, hilfsbereite Menschen kennengelernt, die durch ihre Art viel zurückgegeben haben." Die gute Nachricht zum Schluss: Im Herbst werden an der KHS drei Vabo-Klassen an den Start gehen, die schlechte Nachricht: Die Flüchtlinge aus Gambia, die jetzt mit der Ausbildung beginnen, werden wohl nicht anerkannt werden, sind aber gesetzlich für die Lehrzeit und zwei weitere Jahre geduldet. "Wir hoffen, dass die Zeit für uns arbeitet und die Firmen darauf drängen, die Leute zu behalten", erklärt Rothfelder.