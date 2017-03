Donaueschingen Ein Organisationstalent mit kreativer Ader

Donaueschingen. Am Fürstenberg-Gymnasium gibt es Grund zu feiern: Lehrerin Birgit Schreier begeht ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Schulleiter Mario Mosbacher überreichte ihr in einer kleinen Feierstunde die offiziellen Glückwünsche der Kultusverwaltung. Birgit Schreier unterrichtet seit 1997 am Fürstenberg-Gymnasium die Fächer Mathematik und Physik. Zuvor war sie knapp zehn Jahre am mittelfränkischen Gymnasium Schwabach, ehe sie auf die Baar wechselte. Seit 2007 unterrichtet sie am FG auch das neue Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT), was ihr besondere Freude bereitet. "Hier kann man sehr viel fächerübergreifend und in Projekten arbeiten", so Schreier. Gerade das Unterrichten im Team mit Kollegen finde sie dabei sehr reizvoll.