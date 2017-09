Donaueschingen Ein neues Baugebiet mit zehn Grundstücken entsteht

Donaueschingen-Hubertshofen. Drei Themen beherrschten die Ortschaftsratsitzung in Hubertshofen. Die Entscheidung über einen Naturparkmarkt wurde vertagt, ein neues Baugebiet kommt voraussichtlich überraschend schnell. Mit der Mosterei hat man Großes vor.

Investor Jürgen Bruckner legte dem Ortschaftsrat den Gestaltungsplan für ein neues Baugebiet vor, den er mit dem Stadtbauamt erstellt hat. Insgesamt sind zehn Bauplätze in Größen von 435 bis 620 Quadratmetern geplant. Das Grundstück für sieben Bauplätze ist bereits erworben, der Rest ist in Verhandlung. Am 5. Oktober soll der Plan der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wenn alles optimal läuft, könnte der Satzungsbeschluss für das Baugebiet Mühlwiesenanger im April geschlossen und im Frühsommer mit der Erschließung begonnen werden. "Ich freue mich drauf", kommentierte Monika Winterhalder, "Wir sind froh, wieder Bauplätze anbieten zu können", so Ortschaftsrat Andreas Willmann.

Große Pläne haben Monika Winterhalder und Georg Tritschler mit der Mosterei. Sie denken an ein ganzjähriges Schaumosten. Schon jetzt besuchen 20 bis 25 Kindergärten die kleine Mosterei. Ein Obstlehrpfad soll eingerichtet werden und ein Mostmuseum entstehen. Das Gebäude muss renoviert und umgebaut werden. Das alte Flair soll erhalten bleiben. Konkrete Pläne liegen bereits vor. Regelmäßig wollen sie Baumschnittkurse anbieten. Und es gebe noch viele andere Möglichkeiten, sagt Monika Winterhalder, "wir sprühen vor Ideen". Die Mosterei soll als Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben und in das Tourismuskonzept der Stadt eingebunden werden. Der Gemeinderat will sich am 12. Oktober vor Ort informieren.