Donaueschingen Ein neuer Mann zieht die Strippen

Donaueschingen. Der Bezirksleiter bei Schwarzwald-Milch ist erst im vierten Jahr bei den Frohsinn-Narren, und schon so schnell kommt man in Amt in Würden. "Als Heinz Mauz erklärte, etwas kürzer treten zu wollen, da wurde ich angesprochen, ob ich diesen Posten denn nicht übernehmen wolle", so Jonner. "Und da mir der Kinderumzug doch am Herzen liegt, habe ich sofort zugesagt."

Schon im September, Oktober gilt es dabei, die Schulen und Kindergärten anzuschreiben, ob sie am Kinderumzug teilnehmen wollen. Bis Januar sammelt man die Rückmeldungen und dann beginnt die ganz wichtige Helfersuche, denn so ein Umzug durch die Innenstadt will organisiert sein. Absperrungen müssen gestellt und im Anschluss wieder abgebaut werden. Die Narren brauchen Leute, die an der Villa Dolly die Schokolade an die Kinder verteilen, und man benötigt Helfer, die den Umzug gerade beim Stopp am Hanselbrunnenplatz kanalisieren. Dort müssen die Musikgruppen auf der Karlstraße warten, während die Kinder auf den Hanselbrunnenplatz geleitet werden, wo Zeremonienmeister Thomas Gantert die kleinen Narren begrüßt.

Auch in diesem Jahr wurden 907 Kinder zum Umzug gemeldet. "Das entspricht dem Vorjahr", so Jonner, der dann das Feintuning übernahm. Dazu zählt, an welcher Stelle die einzelnen Schulen und Kindergärten laufen, beziehungsweise, in welchen Abständen Musiken und Kapellen auf den Lindwurm verteilt werden.