Donaueschingen Ein Meister der feinen Pinselstriche

Fast jeden Tag im Atelier

Auch wenn ihm die 38 Stufen bis unters Dach heute etwas schwerer fallen als in jungen Jahren, ist Helmuth Sabrowski mit Pinsel und Farbe so agil wie einst – und: "fast jeden Tag im Atelier". Das liegt nicht nur an seiner Liebe zur Malerei, sondern auch an Auftragsarbeiten: Porträts, Landschaften, Stillleben und Zeichnungen seien gefragt. Weit über 2000 Werke, so schätzt er grob, seien so über die Jahre entstanden. Immer ein wenig anders, denn "man entwickelt sich stets weiter und probiert neue Techniken aus". Diesen Entwicklungsprozess will Sabrowski auch nie beendet wissen. "Ich bin eigentlich nie ganz zufrieden mit einem Werk", meint er im positiven Sinne. Er sei immer auf der Suche nach Verbesserungen. Das sei für die persönliche Entwicklung in der Malerei wichtig.

Ob Zeichnungen, Aquarelle oder Bilder in Öl – oft lässt sich Hellmuth Sabrowski noch immer von der Schönheit der Baar und der Donaulandschaft inspirieren, aber auch Bodenseemotive und die Berge faszinieren ihn. Dabei zeigte ihm gleich ein Großer des Fachs die schönsten Plätze gleich nach seiner Ankunft in Donaueschingen 1952 und 1953: Karl Merz, der "Maler der Baar".

Die Jahresausstellung der Künstlergilde Donaueschingen findet vom 19. bis 27. November im Bartók-Saal der Donauhallen statt. Die Grüße der Stadt wird bei der Vernissage am 18. November, 19.30 Uhr, Bürgermeister Bernhard Kaiser sprechen. Musikalisch unterhält die Formation "Mittl schaaf". Die Finissage ist am Sonntag, 27. November, mit Musik von "Mittl schaaf" ab 14 Uhr.