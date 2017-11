Donaueschingen Ein Hotel für Vierbeiner in Grenznähe

Kurzfristiges Handeln war auch am 31. Oktober gefragt. Der Tag war vielen internationalen Speditionen nicht als einmaliger Feiertag bekannt. Prompt wurde von der Polizei ein ungarischer Speditions-Lastwagen mit Pferden gestoppt, da Fahrverbot war. Verzweifelt wurde eine Unterstellmöglichkeit für die Pferde gesucht. Ein Anruf im Gnadentalhof und flugs waren – auch sehr zur Erleichterung des Fahrers – die Vierbeiner versorgt, und knabberten zufrieden an ihrem Heu in den bereitgestellten Boxen. Erst vor zehn Tagen konnte sechs hochwertigen Pferden aus Irland völlig unkompliziert eine Nacht im Pferdehotel spendiert werden, da sie fünf Minuten zu spät am Schweizer Zoll waren. Auch der Lastwagen konnte problemlos an den Stallungen abgestellt werden, die Fahrer kamen in den Gästezimmern der "Linde" unter.

Inzwischen wurden zahlreiche Speditionen angeschrieben, auch soll das Pferdehotel weitere Aufwertung erfahren. "Wir wollen einen Auslauf und eine Führmaschine installieren, damit sich die Vierbeiner nach den langen Touren etwas die Beine vertreten können", so Linda Marschall. Ein großer Dank gilt auch noch der Feuerwehr in Neudingen, zu der Christian Langendorf als Oberfeuerwehrmann gehört. Kurzerhand wurde für die Herbstprobe das ehemalige Reitzentrum Gustav Bauer ausgewählt, "Und bei einem simulierten Brand in der Reithalle wurde diese auch von innen gelöscht und erfuhr somit gleichzeitig auch noch eine Grundreinigung", so Langendorf.

Der idyllisch gelegene Gnadentalhof vor der kleinen Gnadentalkapelle wird seit Jahren schon von Hans Peter und Heidi Marschall und deren Töchtern Linda und Lesley bewohnt und bewirtschaftet. Er ist seit Jahren eine Adresse für guten Reitsport sowie gute Verkaufspferde. Während Linda Marschall sich um junge hoffnungsvolle Nachwuchspferde kümmert und diese auf Turnieren vorstellt, ist Lesley Marschall inzwischen flügge geworden und von zu Hause weggezogen. 26 Pferdeboxen gibt es auf dem Hof, der auch noch landwirtschaftlich betrieben wird.