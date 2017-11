Donaueschingen Ein Hauch New York und viel schwäbischer Charme

Donaueschingen (alb). Trotz des eisigkalten Schneewetters standen sehr viele Leute mit großer Vorfreude an der Donauhalle an, um den Komiker Christoph Sonntag zu sehen. Schnell füllte sich die Halle fast restlos. Die Bühne war im coolen New-York-Stil und mit kleinen Sticheleien gegen den US-Präsidenten Trump dekoriert. So waren zum Beispiel Titelseiten der New York Times mit Trump, als Clown verkleidet, an einem Pult angebracht.