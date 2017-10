Donaueschingen Ein Fußballwochenende mit Turbulenzen

Donaueschingen/Bräunlingen (gvo). Wer Fußball mag, hält ihn für spannend. Noch spannender sind in den Reihen der Anhänger gewiss jene Partien, die gegen den direkten Nachbarn ausgetragen werden. Diese so genannten Derbys sorgen nicht nur bei Schalke gegen Dortmund für Brisanz. So wurden auch auf dem Land schon viele "Schlachten" nicht nur auf dem Platz, sondern verbal auch daneben geschlagen.