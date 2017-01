Donaueschingen Ein beispielhafter Inhaber-Wechsel

Donaueschingen-Pfohren (gvo). Und nicht selten wird der Übergang problematisch, wenn sich in der Familie kein Interessent für das Unternehmen findet oder es keinen jungen Nachfolger gibt. So wie bei der Pfohrener Schreinerei Günter Wolf.

Zum Jahreswechsel haben hier die Besitzverhältnisse gewechselt. Markus Gunst ist jetzt Inhaber des Betriebs mit fünf Mitarbeitern in der Werkstatt. Juristisch ist die Übergabe zwar jetzt abgeschlossen, der eigentliche Übergabeprozess läuft aber über einige Jahre fließend. So wird dem bisherigen Besitzer der Ausstieg und dem neuen Chef der Einstieg in die Selbstständigkeit beispielhaft leicht gemacht.

Vor zwei Jahren hat der heute 56-Jährige Günter Wolf die Weichen für die Zukunft gestellt und, da keiner aus dem engeren Umfeld den Schritt in die Selbstständigkeit gehen wollte, annoncierte er in einer Fachzeitschrift. Auf die Anzeige hatte sich der damals 25-jährige Markus Gunst aus Schwäbisch Gmünd gemeldet, den Wolf daraufhin auch eingestellt hat, um einen sanften Übergang einzuleiten. "Dass es jetzt so schnell gegangenen ist, liegt an der treibenden Kraft von Markus Gunst. Ich hätte auch noch zwei, drei Jahre als Chef weitergemacht, so ist es aber auch gut", sagt Wolf. Er wird nun aber nicht in den Ruhestand gehen, sondern noch ein paar Jahre weiterarbeiten und dem jungen Chef zur Seite stehen. Und auch Wolfs Frau Petra wird weiterhin die Büroarbeiten erledigen.