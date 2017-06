An der Eichendorffschule Donaueschingen gehen auch am Mittwoch noch über 500 Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse beim Sponsorenlauf zugunsten des Fördervereins an den Start. Nicht nur, dass die Mädchen und Jungen beim Drehen der Runden bei hochsommerlichen Temperaturen viel Schweiß vergießen, sie müssen sich auch die Geldgeber selbst suchen – und finden sie in Mama und Papa, Oma und Opa oder auch in Tante und Onkel. Mit dem hart erarbeiteten Geld werden Schulprojekte unterstützt, so die Förderverein-Vorsitzende Judith Eisenhauer, ein kleinerer Teil fließt in die Klassenkassen. Während die Eltern fleißig die Runden stempeln, versorgt die SMV die Läufer und Helfer mit Würsten und Getränken. Foto: Müller