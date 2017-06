Donaueschingen Ehrenmitglied beim FC

Nach dem Besuch der Volksschule, machte er eine Lehre als KFZ-Mechaniker beim Villinger Autohaus Bichweiler. Das Bad Dürrheimer Autohaus Reich, die ehemalige Firma Seemann in Villingen wie auch das Autohaus Rempp zählten weiter zu seinen Arbeitgebern.

Zwischenzeitlich heiratete Schorpp seine Frau Erika, Sohn Harry und Tochter Katja wurden geboren und das neue Eigenheim neben der elterlichen Schmiede konnte bezogen werden. Das Vereinsleben spielt bis heute eine große Rolle im Leben von Alois Schorpp. Es war und ist der Fußball, den der Jubilar als seine große Leidenschaft bezeichnet: Als Spieler, Schiedsrichter bis zur Amateurliga, Jugendtrainer und Gründer der AH-Gruppe wurde er 2004 Ehrenmitglied beim Grüninger FC. Für 25-jährige passive Mitgliedschaft ehrte ihn der Musikverein.

Im Laufe von mehr als 60 Jahren engagierte er sich bei der Feuerwehr als Maschinist und stellvertretender Abteilungskommandant. Seit 2003 zählt er als Mitglied der Altersmannschaft und immer wieder als Mitstreiter beim Einsatz der historischen Spritze, deren Restaurierung in seinen Händen lag. Sein handwerkliches Geschick stellt er auch gerne in den Dienst der Dorfgemeinschaft. So galt er jahrelang als versierter Seifenkistentüftler. Auch fertigte Alois Schorpp den Vereinsbaum, der seit Grüningens Jubiläumsjahr in den Sommermonaten auf der Festwiese steht. Dem Radfahren, Schwimmen, Wandern und Fotografieren widmet er seit dem Rentnerdasein verstärkt Zeit. Zum Geburtstag gratulieren neben Ehefrau und Kindern auch zwei Enkelkinder.