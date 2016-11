Sandra Reiser-Müller hat ein Atelier für therapeutische Kunstpädagogik in der Käferstraße 13 eröffnet. "In meinem Atelier möchte ich aktiven Menschen helfen zu entschleunigen, sich selbst und die innere Balance zu finden, innere Blockaden und Barrieren aus dem Unterbewusstsein zu identifizieren und daraus Erkenntnisse und Schlüsse zur Verbesserung der Lebenssituation zu ziehen", teilt sie in der Pressemitteilung mit. Mit der Bearbeitung von Material wie Farben, Ton, Filz oder Speckstein wird Unbewusstes in seiner Bild-; Objekt- oder Symbolsprache visualisiert. Es wird frei gemalt oder gestaltet. Foto: privat