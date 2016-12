Donaueschingen. Die deutsche Sprache zu lernen, ist das Wichtigste für die Integration von Flüchtlingen. Leider stehen die offiziellen Kurse erst in den Anschlussunterbringungen zu. In der Erstaufnahmestelle Donaueschingen haben es sich ehrenamtliche Helfer zur Aufgabe gemacht, Interessierten rasch Deutsch beizubringen. Die Anfrage ist so groß, dass zusätzliche Lehrkräfte benötigt werden. Deshalb sucht das DRK Lehrer, aber auch Menschen mit Erfahrung im Unterrichten, die ehrenamtlich Deutschunterricht geben. Info bei Ehrenamtskoordinator Thomas Gähme (0152/36642456, gaehme@drk-kv-ds.de).