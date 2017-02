Donaueschingen (hon). Seit zehn Jahren leitet Thomas Gähme die Geschicke des DRK-Ortsvereins Donaueschingen – und das soll auch so bleiben. Beim Jahrestreff der Rettungsorganisation wird er sich erneut für den Posten des Vorsitzenden bewerben. Das gilt auch für seine Stellvertreterin Julia Berchtenbreiter und Schatzmeister Patrick Leismann. Dieses Trio bildet den engeren Führungszirkel des elfköpfigen DRK-Vorstands. Ein Thema der Sitzung am Montag, 20. März, 19.30 Uhr, im DRK-Heim an der Allensteinstraße 2 wird der für vergangenes Jahr angekündigte, bislang aber nicht realisierte Anbau an das Vereinsdomizil sein. Ansprechen wird Thomas Gähme auch das reformierte Notfallsanitätergesetzt, das neue Anforderungen an das DRK-Personal stellt.