Donaueschingen Drei Schwerverletzte bei Unfall in Innenstadt

Ein 23-jähriger Golf-Fahrer war auf dem abschüssigen Schluchweg in Richtung Hagelrainstraße unterwegs. Etwa 50 Meter vor der Einmündung kam der Golf-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr einige Meter an der Böschung entlang, überfuhr ein Verkehrszeichen bevor er in die vorfahrtsberechtige Hagelrainstraße einfuhr.

Dort stieß er wuchtig mit einem BMW zusammen. Durch den heftigen Aufprall drehte und überschlug sich der BMW. Er kam auf dem Dach zum liegen. Sein 20-Jähriger Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der 23-jährige Golf-Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer zogen sich durch den Unfall ebenfalls schwere Verletzungen zu. Alle Drei wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.