Donaueschingen Drei Schüler blicken weit über den Tellerrand hinaus

"So lange war ich bisher noch nie von daheim weg", sagt die 16-jährige Runa Lummerzheim zu Beginn der Präsentation. Es habe sie aber interessiert, ihre Spanischkenntnisse in einem fremden Land auszuprobieren. "Vom Vokabular habe ich viele Alltagsvokabeln gelernt. Natürlich auch viel Jugendsprache", so die Schülerin.

Ähnliche Eindrücke hat ihr Klassenkamerad Patrick Mäder gewonnen. "Mich hat die offene und herzliche Art der Menschen beeindruckt", sagt er. Seine Gastfamilie habe ihn aufgenommen wie ihren eigenen Sohn. Der lockere Umgang untereinander ist auch Elisabeth Kuck in Erinnerung geblieben. Das gute Essen in der Fremde habe es ihr angetan. Auf die Frage, was nach ihrem Auslandsaufenthalt typisch für die Deutschen sei, antworten die drei Jugendlichen unisono: Pünktlichkeit, Ordnung, gute Planung. "Chilenen sind da insgesamt spontaner", schmunzelt Elisabeth.

Die Teilnahme an diesem mehrmonatigen Chile-Austausch nehmen am Fürstenberg-Gymnasium jährlich mehrere Jugendliche wahr. "Den Kontakt zur Schule in Valparaiso hat der ehemalige Schulleiter Berthold Böhm hergestellt", erläutert Spanischlehrerin Eva Mauz. Böhm war vor seiner Zeit in Donaueschingen Rektor an der chilenischen Schule.