Nina Trissler (Querflöte), Angelina Frade Babau (Querflöte) und Tobias Wehrle (Tenorhorn) von der Musikkapelle Aufen haben das Leistungsabzeichen in Bronze erworben. Ihr Können zeigen die Kinder am Vorspielnachmittag am Sonntag, 27. November, 15.30 Uhr, im Probenlokal. Foto: Musikverein