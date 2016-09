Donaueschingen Drei Abiturienten auf Innovationswalz

Donaueschingen (jak). Philipp Bürk, Alexander Kaiser und Lukas Werb packen die virtuelle Realität in einen Koffer und werden sie in Europa und den USA an Bildungseinrichtungen präsentieren.

Ihr Ziel: Diskussionen anstoßen und auch das Bildungssystem revolutionieren. Erfahrungen, wie die virtuelle Realität in den Unterricht eingebaut werden kann, haben die drei Abiturienten am Fürstenberg-Gymnasium gesammelt, wo sie den Cyber-Classroom nicht nur im Unterricht kennengelernt haben, sondern auch in einer Arbeitsgruppe mit dem St. Georgener Unternehmen Imsimity, das den Cyber-Classroom entwickelt hat, an dessen Optimierung gearbeitet haben. In dieser Zeit haben sie sich ein Wissen angeeignet, das sie nun in die große, weite Welt hinaustragen wollen.

"Uns ist allen klar, dass in den kommenden Jahr etwas im Bildungssystem geschehen wird. Nun kann man 50 Konferenzen machen und darüber diskutieren, oder man kann es einfach ausprobieren und testen, was funktioniert", sagt Mario Mosbacher, Schulleiter des Fürstenberg-Gymnasiums. Ganz wie früher die Glasbläser- oder Uhrmacherkunst werden die drei Abiturienten nun wieder eine Technologie aus dem Schwarzwald hinaus in die Welt tragen. Ganz wie es Handwerker auf ihrer Walz tun. Auf ihrer Reise werden sie nicht nur andere Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten besuchen und dort anderen jungen Menschen von ihre Erfahrungen berichten, sondern auch Unternehmen und Entscheidungsträger werden sie auf ihrer Route besuchen. So ist beispielsweise ein Besuch im Bundestag, geplant oder über den ehemaligen Donaueschinger Stadtpfarrer Hans-Peter Fischer haben sie auch eine Einladung in den Vatikan erhalten. "Nur eine Weltreise zu machen ist langweilig", sagt Lukas Werb. Herausforderungen warten auf die Drei einige: Präsentationen halten, nicht nur in der Muttersprache, sondern auch auf Englisch, Gleichaltrigen etwas vermitteln und gleichzeitig auch mit Entscheidungsträgern diskutieren, oder einfach nur die Frage, wie große Datenmengen aus dem Ausland hochgeladen werden können, denn natürlich soll die Innovationswalz auch im Internet verfolgt werden können.