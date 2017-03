Donaueschingen Doppelter Rücktritt erwischt die Wolterdinger Narren eiskalt

Jetzt hat auch noch der Vorsitzende und Oberglonki Herbert Köhler, der dieses Amt seit November 2012 inne hatte, das Handtuch geworfen. Nach eigener Darstellung kann er das Tun mancher Vereinsmitglieder nicht mitverantworten. Die Ansichten zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand gingen weit auseinander. "Was in der Vorstandschaft beschlossen worden ist, wurde nicht gemacht oder anders umgesetzt", erklärt Köhler, der 23 Jahre aktiv den Bregtal-Glonki angehörte. "Es ist schade, dass es so gekommen ist, das Wirken im Verein hat mir Spaß gemacht, aber ich bin kein Hampelmann", kommentiert er seinen Entschluss.

Unabhängig von ihm ist ebenfalls die seit 2012 amtierende Glonki-Mutter Ulrike Köhler wegen Unstimmigkeiten unter den Müller-Paaren zurückgetreten.

Der Fasnetverein, zu dem die Müller-Paare, die Stoa­klopfer und der Fanfarenzug gehören, steht nun also vor einer großen Aufgabe. Derzeit leitet die erst im November 2016 gewählte stellvertretende Vorsitzende Petra Weniger den Verein kommissarisch. Am 22. April findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, wo man sich frisch aufstellen möchte.