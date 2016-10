Donaueschingen Donauquellfest findet wohl auch 2017 statt

Die Narrenzunft Frohsinn und die Fürstenberg-Brauerei sind ebenfalls daran interessiert, dass sich das Donauquellfest als regelmäßige Veranstaltung etabliert. "Wir sehen schon, dass es sich bei der Brauerei um einen Gewerbebetrieb handelt, aber auch das Tourismuskonzept hat gezeigt, dass die Fürstenberg Brauerei eng im Zusammenhang mit unserer Stadt gebracht wird", so Oberbürgermeister Erik Pauly.

Ein gemeinsames Fest könnte sich nicht nur zu einem Publikumsmagnet der Region entwickeln, sondern auch zur gegenseitigen Entlastung führen. Denn alle zwei Jahre veranstaltet die Brauerei ihr Brauereifest und der Frohsinn jedes Jahr das Stadt- und Gregorifest. Parallel ein Brauereifest und ein Donauquellfest zu veranstalten, bedeute zweimal Terminfindung, zweimal logistischer Aufwand, zweimal personeller Einsatz.

Für das Kulturamt würde das gemeinsame Fest nicht nur eine arbeitstechnische Entlastung bringen, sondern auch für den Haushalt eine finanzielle Erleichterung. So wurden auf städtischer Seite im vergangenen Jahr 47.000 Euro für die Veranstaltung ausgeben. Dem stehen Einnahmen – vor allem durch Sponsoren – in Höhe von 3500 Euro entgegen.

Bei einem regelmäßigen Donauquellfest würde der Festakt mit Kosten in Höhe von 8000 Euro wegfallen und auch die sechs städtisch betriebenen Pavillons, die mit Kosten von knapp 5000 Euro verbunden waren, könnten gestrichen werden. Damit wäre das Fest für die Stadt nicht mehr ganz so teuer, ein Budget in Höhe von 20 000 Euro sollte genügen. Die Mitglieder des Hauptausschusses stimmten dafür, dass die entsprechenden Mittel in den Haushalt eingestellt werden sollen.

"Die Brauerei würde im Wesentlichen das Programm übernehmen, was für uns in diesem Jahr mit Kosten von 15 000 Euro verbunden war", sagt Andreas Haller, Sachgebietsleiter Tourismus und Marketing. Samstags könnte das Donauquellfest mit dem Finale des Lokal-Derbys, das die Brauerei alle zwei Jahre veranstaltet, stattfinden. Der Sonntag wäre als Donauquellfest mit Tag der Bierkultur möglich und der Montag wäre dann für das traditionelle Gregorifest reserviert.

Dem Hauptausschuss kommt dabei allerdings die Rolle der Stadt eindeutig zu kurz. Eine Eventagentur könnte für die Stadt ein entsprechendes Konzept ausarbeiten, wie die Donauquelle mehr in den Fokus gerückt werden soll.

Einigkeit zwischen Frohsinn, Brauerei und Stadt besteht darin, dass das Donauquellfest zukünftig alle zwei Jahre stattfinden soll – und zwar immer in ungeraden Jahren, in denen keine Fußball-Weltmeisterschaft oder -Europameisterschaft ausgetragen wird. Das bedeutet, dass es schon im kommenden Jahr wieder ein Donauquellfest geben wird – voraussichtlich vom 24. bis zum 26. Juni 2017. Aktuell sitzen am Tisch drei Parteien: Doch das Fest soll ein großes städtisches Ereignis werden, in das möglichst viele Vereine auch eingebunden werden.

Ursprünglich war von der Verwaltung geplant gewesen, in geraden Jahren, in denen es kein großes Donauquellfest gibt, das Gregorifest wie gehabt auf dem Alten Festplatz stattfinden zu lassen. Auch für die Gäste an der Donauquelle sollten dann etwas geboten werden: Zum Internationalen Donautag Ende Juni sollen kostenlose Führungen angeboten werden.

Dem Hauptausschuss war dies allerdings zu wenig: So soll es in den geraden Jahren auch ein Donauquellfest geben, aber eben ohne Brauerei. Wie das Konzept dann aussehen soll, steht noch nicht fest.

Konrad Hall: "Die Synergie-Effekte sollten wir auf jeden Fall nutzen", sagte der CDU-Fraktionssprecher. Allerdings kam ihm in den vorgelegten Unterlagen die Rolle der Stadt zu kurz: "Die Brauerei hat ihr Thema, aber wir sollten uns auch etwas überlegen, um ebenfalls ein Highlight für das Donauquellfest formulieren zu können."

Claudia Jarsumbek: "Wir sollten auf jeden Fall unsere eigene Identität wahren", so die GUB-Fraktionssprecherin. Für die Rolle der Stadt bei diesem Fest brauche es etwas "kultiviertes und stilvolles", das auch das Alleinstellungsmerkmal Donauquelle hervorhebe und identitätsstiftend sei.

Peter Rögele: "Wir sollten für das Gregorifest auf jeden Fall beim Standort im Residenzviertel bleiben. Es ist nicht sinnvoll, wieder auf den Alten Festplatz zurückzugehen", so der SPD-Stadtrat. Die Kooperation mit der Brauerei sei in den ungeraden Jahren sinnvoll, allerdings sollte man sich noch überlegen, wie das Fest in den geraden Jahren gefeiert wird.

Michael Blaurock: Bei der Lektüre der Unterlagen hat sich der Grünen-Fraktionssprecher eine Frage gestellt: "Wo sind wir bei dem Fest eigentlich?" Die Brauerei präsentiere sich eindrucksvoll, daneben bräuchte es einen starken Auftritt der Stadt.

Martina Wiemer: "Wir sollten den Fokus auf die Quelle und den Zusammenfluss legen", so die SPD-Stadträtin. Auch das Gregorifest sollte bei der Neukonzeptionierung nicht zu kurz kommen.

Bertolt Wagner: "Wir müssen darauf achten, dass das Fest eine hohe Wertigkeit bekommt", sagte der FDP-Stadtrat. Wenn plötzlich Bier aus dem Dianabrunnen fließe, sei das zwar für die Brauerei ein guter Marketing-Effekt, aber nicht das, was die Stadt wolle.