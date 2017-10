Wie jeden Herbst besuchten auch in diesem Schuljahr die Französisch-Schüler der zehnten Klassen die französischen Filmfestspiele "Cinéfête" in Neustadt. Im Krone-Theater schauten sie gemeinsam mit zwei Begleitlehrerinnen den Film "Jamais contente" in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln an. Wie der Name des Films schon sagt, handelt er von einer 13-Jährigen die nie zufrieden ist – weder mit ihrer Band, noch mit der Schule und schon gar nicht mit ihrer Familie. Ein unterhaltsamer Film, der im Unterricht vor- und nachbereitet wurde und bei den 28 Schülern der Realschule Donaueschingen auf Begeisterung stieß. Foto: Realschule