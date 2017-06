Schwarzwald-Baar-Kreis. Beim letzten von vier Vorentscheiden des SWR4-Blechduells, der am Samstag, 24. Juni, im Kurhaus in Lenzkirch stattfindet, spielen fünf von insgesamt 20 Blechblas-Kapellen um den Einzug ins Finale am 30. Juni in Dormettingen. Unter ihnen sine zwei Bands aus Donaueschingen: "Brotäne Herdepfl –Brass Dance Music aus Donaueschingen" haben schon 2015 beim SWR4-Blechduell teilgenommen und präsentieren sich in Lenzkirch mit einem völlig neuen Programm: Die Noten bleiben diesmal zuhause, und auf dem Programm steht eine Stilrichtung, die die zehn Jungs aus Donaueschingen "Brass Dance Music" nennen: Schnelle Beats, gespielt von vier Trompeten, drei Posaunen, Tuba, Saxophon und Schlagzeug. Die zweite Donaueschinger Band ist Cobrass, "die Brassband mit Guter-Laune-Garantie": Bei den neun Jungs von "Cobrass" steht Spaß an der Musik im Mittelpunkt. Das Repertoire reicht von aktuellen Chart-Hits bis hin zu Klassikern der Rock- und Popgeschichte, von Daft Punk bis Michael Jackson. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. SWR4 überträgt alle Blechduell-Vorentscheide live im Radio.