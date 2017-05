Donaueschingen Donaueschingen fällt negativ in Statistik auf

Donaueschingen (gvo). Wie jüngst berichtet, sorgen Straftaten in Verbindung der Unterbringung von vielen Flüchtlingen in der Erstaufnahmeeinrichtung für eine Zunahme von 29,1 Prozent bei noch generell niedrigem Niveau. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg ging die Zahl der Straftaten zum Vorjahr um 1,3 Prozent zurück, im Bereich des Präsidiums Tuttlingen um 2,3 Prozent zurück. Zunahmen gab es in Villingen-Schwenningen (0,2 Prozent), Bad Dürrheim (4,6 Prozent und plus 1,7 Prozent in St. Georgen.