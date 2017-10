Das Donau-Wind-Quintett aus Donaueschingen gestaltet am Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr, ein Benefizkonzert zugunsten der Synagogenorgel in der St.-Sebastian-Kirche in Hubertshofen. Die Musiker aus der Region – Christian Feierabend (Klarinette), Björn Sermersheim (Flöte), Markus Eisele (Fagott), Sylvia Relota (Oboe) und Stefan Wrobel (Horn) – möchten die Sanierung der Orgel unterstützen, da alle eine Leidenschaft teilen: nämlich die Liebe zur Musik und das Instrumenten übergreifend. Die Erhaltung und Instandsetzung der Orgel ist dem Quintett deshalb auch ein echtes Anliegen. Das reparaturbedürftige Instrument, das aus der ehemaligen Konstanzer Synagoge stammt, zählt heute zu den nur noch ganz wenigen, weitgehend original erhaltenen Synagogenorgeln in Deutschland, die während des Dritten Reiches nicht zerstört worden sind. Die Orgel hat mittlerweile eine so bemerkenswerte 114-jährige Geschichte, wobei sie sogar im Rahmen der Landesausstellung zur Musikkultur in Baden-Württemberg beschrieben worden ist. Bei dem Konzert möchte das Donau-Wind-Quintett ein beschwingtes Programm präsentieren, das für jedes Ohr etwas zu bieten hat. Es bedient sich aus Werken der Komponisten von Jacques Ibert, J.W. Kalliwoda, Charles E. Lefebvre, Farkas Ferenc und Guiseppe Verdi. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Foto: Veranstalter