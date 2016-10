Donaueschingen DLRG erhält höheren Zuschuss

Szenenwechsel: Februar am Kirnbergsee. Die DLRG wagt sich bei eisigen Temparturen ins Wasser. Traditionell steht das so genannte Anschwimmen an. Den See kennen die Mitglieder gut. In den Sommermonaten übernimmt die DLRG-Baar mit weiteren Gruppen aus dem gesamten Bezirk Schwarzwald-Baar jedes Wochenende die Rettungswache am Kirnbergsee. Ebenso von Juni bis August am Riedsee. Wenn etwas passiert, dann sind die DLRG-Mitglieder vor Ort und helfen den Betroffenen.

Doch während die DLRG-Ortsgruppe den Namen Baar trägt und ihre Tätigkeit sich mehr auf Bräunlinger und Hüfinger Gemarkung erstreckt, hat sie ihren Sitz in Donaueschingen. "Und genau das ist unser Problem, wenn es um die finanzielle Unterstützung geht", sagt der technische Leiter Thomas Moch. Für ihren Einsatz an den umliegenden Seen gibt es zwar eine Aufwandsentschädigung von den Kommunen, aber die DLRG-Ortsgruppe kam bislang kaum in den Genuss einer richtigen Vereinsförderung.

"Als wir in Hüfingen und Bräunlingen wegen eines Zuschusses für unser neues Fahrzeug angefragt haben, hieß es, dass sie nichts machen, weil wir unseren Sitz in Donaueschingen haben", sagt Moch. Für das Fahrzeug wurde eine andere Lösung gefunden, aber auch für die Jugendarbeit gibt es kaum finanzielle Unterstützung von Seiten der Kommunen im Städtedreieck.