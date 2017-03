Im Aufbruch befindet sich die DLRG-Ortsgruppe Baar. Donaueschingen (lrd). Norbert Dietrich, seit vielen Jahren das Gesicht der Ortsgruppe, bekräftigte bei der Jahreshauptversammlung noch einmal, dass er im kommenden Jahr nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren wird. Thomas Moch verlagert seine Aktivitäten, deshalb wurde außerordentlich ein zweiter technischer Leiter gewählt. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, so Dietrich, "dass es gewohnt weitergeht." Begründet, denn in den vergangenen Jahren sind immer wieder engagierte junge Leute nachgerückt. So wie Florian Gaedtke, mit dem sich Thomas Moch künftig die Aufgaben des Technischen Leiters teilt. Der bisherige Materialwart, der 2016 den Bootsführerschein gemacht hat, wurde einstimmig zum "Teamleiter Einsatz" gewählt. Thomas Moch übernimmt künftig die Organisation der Schwimmkurse von seinem Vater Franz Moch. Das DLRG-Urgestein bleibt weiterhin als Ausbilder in der zweiten Reihe erhalten. Tobias Raszillier wurde zum neuen Materialwart gewählt. 2016 musste man vier Mal zu Ernstfällen ausrücken. Der extremste Einsatz war im Frühjahr eine Personensuche in der Wutachschlucht bei eiskalten Temperaturen und sich die Strömungsretter der Ortsgruppe erstmals bewährten. Im laufenden Jahr wird eine weitere Ausrüstung im Wert von 2000 für Miriam Schmid angeschafft, die sich zum Strömungsretter ausbilden lässt. Die Mitgliederzahl ist mit 455 leicht gesunken. Im Jahr wurden 46 Seepferdchen, 122 Jugendschwimmabzeichen und Juniorretter sowie 26 Rettungsschwimmabzeichen abgenommen.