Donaueschingen DJK begibt sich auf eine "närrische Zeitreise"

Brisante Neuigkeiten aus dem DJK-Vereinsleben präsentierte Bernhard Neininger als letzter Donaueschinger Straßenkehrer und berichtete von ernsthaften Bestrebungen in der Gemeinde Allmendshofen, die Selbstständigkeit wieder zu erlangen.

Das Kappenabend-Motto "Närrische Zeitreise" nahm sodann "Stadionsprecher" Sebastian Früh auf und stellte die aktiven Fußballer Claudio und Raffael Iengo, Andi Müller und Lukas Stocker als urige "DJK-Kicker anno dazumal" vor. "Leute, wie die Zeit vergeht", meinte Jürgen Neugart, der zusammen mit seiner Frau als Urlauber auf Gran Canaria in einer "Eineinhalb-Sterne-Bruchbudi" und am FKK-Strand so allerhand erlebte. Faustdick hinter den Ohren hatten es die drei "Schuelerbuebe" Hermann und Reinhold Schorpp sowie Thomas Wild.

Ebenfalls seit Jahrzehnten auf der närrischen DJK-Bühne präsent ist auch Franz Wild. In seiner Paraderolle als "Karle vo Allmendshofe" nahm er gewohnt pointenreich den als Fahrt ins Blaue geplanten AH-Ausflug ins Markgräflerland aufs Korn. Als Kontrastprogramm förderten die OP-Schwestern Carola Held, Christine Roth sowie Christa und Ulrike Schorpp bei ihrer nicht ganz unblutigen Totaloperation an DJK-Oldie Günter Gut viel Nahrhaftes, aber keinen "Lugenbeutel" aus dem Patienten zu Tage.