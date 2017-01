Feiern im Spiegelsaal: Trotz einiger Konkurrenzveranstaltungen – darunter auch so manche Fastnachtspartys in der Region – kam die Ü 30-Party im Twist sehr gut an. Im gut gefüllten Lokal unter der Regie der Tanzschule Seidel, konnten die Junggebliebenen feiern, tanzen zu den Rhythmen von DJ Jay Jones oder einfach auch nur Cocktails genießen. Christian Köster setzt schon länger auf das Publikum ab 30, nach oben keine Grenze gesetzt. Fotos: Müller