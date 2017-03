Donaueschingen Dirigentin feiert Premiere mit Chor

2017 steht der Chor vor diversen Herausforderungen. Zu ihnen zählen die Mitwirkung am Jubiläum der Feuerwehrkapelle, am Programm des Festbanketts "1200 Jahre Pfohren", am Dorffest mit historischem Markt, am Pfarrfest, Volkstrauertag oder am Gruppenkonzert Ostbaar. In Gedenken an ihren verstorbenen Chorleiter führt der Verein die Tradition der Maiandachten an der Mundelfinger Grotte fort. Nach einem Jahr Pause gibt es am 9. Dezember wieder ein Weihnachtskonzert in der Festhalle.

Ihre Feuertaufe mit den Sängern hat die neue Dirigentin Marion Honold am 16. April beim Kirchenkonzert mit der Musik- und Trachtenkapelle in Öfingen. Das Heimdebüt gibt sie beim Festbankett für das Dorfjubiläum. Im vergangenen Jahr trafen sich 24 aktive Sänger in 31 Proben. 13 von ihnen fehlten in weniger als drei Proben, was ein Beleg für den überdurchschnittlich hohen Probenbesuch ist. Einig waren sich die Mitglieder hinsichtlich der künftigen Aufteilung der Jahresbeiträge für aktive und passive Mitglieder.

Eine Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft gab es für Bernhard Gerspacher, der beruflich bedingt während neun Jahren pausierte und sich seit 2009 wieder aktiv am Chorgeschehen beteiligt. 25 Jahre passiv im Chor sind Gottfried Vetter, Anni Schick und Robert Held. Seit 50 Jahren ist Günter Matuschke dabei.