Donaueschingen Dirigent Peter Welte nimmt Abschied

Die drei Klangkörper mit an die 150 Musikern präsentierten sich an diesem Abend in Topform. Mit einem niveauvollen Konzertabend konnte die Wolterdinger Musikkapelle mit ihrer Jugendkapelle und dem ebenso attraktiven Konzertpartner, dem Musikverein Titisee-Jostal, an die 300 Gäste am Wochenende in der Mehrzweckhalle begeistern. Die drei Dirigenten führten ihre Musiker zu klanglichen Höhepunkten und präsentierten eine große Bandbreite der Blasmusik.

Der Musikverein Titisee-Jostal, mit ihrem Dirigenten Guiseppe Porgo hatte ein abwechslungsreiches Programm ausgesucht. Mit dem "Pilatus: Mountain of Dragons", dem emotionalen "Halleluja" und "I dreaming of a withe christmas" mit Gesangsolistin Jana Kleiser, bis zu "A Tribute to Ray Charles", wo die 45 Musiker mit Soulfieber ansteckten, brillierten sie.

Als gelungener Abschluss präsentierte sich die klanggewaltige heimische Kapelle unter anderem mit der "Appalachian Overture", das auch als im kommenden Jahr beim Wertungsspiel in Pfohren vorgesehen ist. Auch ein "Deep Purple Medley", "Schmelzende Riesen" sowie "Crans Montana" und die Polka "Bömische Liebe" waren zu hören.

Wer hat Lust, als Dirigent der Wolterdinger Jugendkapelle zu fungieren? Interessenten können sich bei Jugendkapelle-Vorsitzendem Tobias Doser unter der Handynummer 0173/4178854 oder Gesamtkapelle-Vorsitzendem Simon Doser unter der Telefonnummer 0173/79 44 939 melden.