Donaueschingen Direkter Draht zu den Flüchtlingen

Um den Zuschnitt der Stellen passgenau zu klären und ein Aufgabenfeld für die Streetworker zu erarbeiten, haben seit April zahlreiche Gespräche des Regierungspräsidiums und der Sozial- und Verfahrensberatung der Sozialverbände mit der Stadt sowie der Polizei stattgefunden.

Die Stadt sei dem Regierungspräsidium für den Einsatz der Streetworker sehr dankbar, mein OB Erik Pauly: "Ein Neubeginn in einem fremden Land ist nicht einfach. Erst recht, wenn die Sprache, die Schrift und das alltägliche Leben unbekannt sind. Die Streetworker erleichtern den Flüchtlingen den Weg in unsere Gesellschaft und bieten ihnen notwendige Hilfeleistungen. Auch in der Präventionsarbeit steht den Streetworkern eine immens wichtige Aufgabe zu, um möglichen Konflikten im Stadtbereich vorzubeugen. Darüber hinaus freue ich mich, dass die Streetworker auch für die Anregungen und Sorgen der Donaueschinger Bevölkerung ein offenes Ohr haben."Wie das Regierungspräsidium weiter mitteilt, habe das Team seit April in enger Abstimmung mit den Behörden vor Ort die problematischen Zonen in der Stadt identifiziert, vor Ort starke Präsenz gezeigt und immer wieder versucht, direkte Konflikte direkt zu lösen. Zudem seien Flüchtlinge innerhalb der Einrichtung in Workshops über Themen des Zusammenlebens in Deutschland aufgeklärt und beraten worden.

In den kommenden Wochen ist nun geplant, für die Donaueschinger in den Räumen des Bürgerservice im Rathaus II Sprechstunden abzuhalten, in denen sich die Bürger mit ihren Sorgen und Fragen an die Streetworker wenden kann.

Mit Meral Gründer gibt es zudem eine Ombudsfrau für das Flüchtlingswesen im Regierungsbezirk Freiburg. Sie ist Ansprechpartnerin sowie Mittler- und Unterstützungsstelle für Flüchtlinge und ehrenamtlich engagierte Bürger in Fragen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen in den Erstaufnahmestellen des Regierungspräsidiums Freiburg. Meral Gründer ist erreichbar per E-Mail unter ombudsfrau.fluechtlinge@rpf.bwl.de.

Die erste Sprechstunde wird am Donnerstag, 23. November, von 14 bis 16 Uhr im Bürgerbüro der Stadt (Rathaus II, Rathausplatz 2, Zimmer 107) stattfinden – eine vorherige Terminabsprache ist nicht erforderlich. Vorläufig ist ein wöchentlicher Turnus geplant, dieser wird aber nachfrageorientiert angepasst. Weiterhin wird es Gespräche mit Firmen und Gewerbetreibenden geben, in denen gemeinsam Fragen und Sorgen besprochen und auch mögliche Lösungen gefunden werden sollen.Ein regelmäßiger Austausch mit Brigitte Henkel. der frisch berufenen Integrationsmanagerin der Stadt Donaueschingen, dem Ordnungsamt und der Polizei sind ebenso vorgesehen. Darüber hinaus sind die Streetworker über die Telefonnummer 0151/59 96 53 61 von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr zu erreichen. Per E-Mail sind die Streetworker Lisa Hensler und Faroug Lawan unter Lisa.Hensler@caritas-sbk.de und lawan@drk-kv-ds.de zu erreichen.