Donaueschingen Dieses Boot soll zum Symbol werden

Die Künstler und Mitarbeiter der Kunstschule, Anna und Michael Rofka, helfen den Jugendlichen bei der Arbeit. Sie sind Bildende Künstler, haben Bildhauerei, Malerei und angewandte Kunst studiert und stehen bei dem Projekt mit Rat und Tat zur Seite. "Das gibt Möglichkeiten, die Werkstoffe Holz, Metall, Ton oder Stein kennen zu lernen und erste Erfahrungen zu sammeln", sagt Michael Rofka. Anna Rofka zeigt den Jugendlichen, wie man richtig mit den Schnitzwerkzeugen umgeht und vorauf es dabei ankommt.

Doch die Skulptur der Begegnung wurde am Wochenende ihrem gut gemeinten Namen nur zum Teil gerecht: Vorwiegend vier Jugendliche, drei aus Afghanistan und einer aus Syrien, die allein und ohne familiäre Begleitung nach Donaueschingen gekommen sind, machten sich an die Arbeit: "Es macht uns Spaß, an diesem Boot zu arbeiten", sagten sie und packten gut gelaunt ihre schon gelernten Deutschkenntnisse aus. Es hätte ein Wochenende der Begegnung geben können, doch Donaueschingens Jugendliche glänzten durch Abwesenheit.

Alireza: "Es ist schön, hier auf dem Platz zu arbeiten"

Immerhin aber geht es für Alireza, Fardin, Mahdi und Hussein auch um die eigene Zukunft: Sie hoffen darauf, mit der Vorbereitung aufs künftige Arbeitsleben in Deutschland weiter voranzukommen. Sie rechnen sich Chancen aus auf einen Job als Mechaniker oder in der Elektronik. Ihnen ist aber wohl auch inzwischen klar, dass dies alles andere als leicht sein wird: "Wir würden gerne hier bleiben", sagt zum Beispiel Mahdi und hofft auf eine Ausbildung in Deutschland. "Die deutsche Sprache und die deutsche Kultur kennen lernen", das sehen die vier im Augenblick als ihr großes Ziel und wollen sich dafür auch engagieren. Der 15-jährige Alireza zum Beispiel, seit neun Monaten in Donaueschingen, kann das schon recht gut. Ihm gefällt das Boots-Projekt, das gerade entsteht, "es ist schön, hier auf dem Platz zu arbeiten, das macht mir Spaß", sagt er.

Am Ende war das Boot auf dem Max-Rieple-Platz fertig gebaut. Seetüchtig ist es zwar nicht, aber vielleicht wird daraus bald ein ansprechendes Symbol für die Integration von jungen Flüchtlingen und Donaueschinger Jugendlichen.

18 Jugendliche, vorwiegend aus Afghanistan und Syrien, sind seit einiger Zeit an der Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schule Donaueschingen (KHS). Sie besuchen eine Klasse, die mit dem hölzernen Titel "Vorbereitung Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse – Integration" (Vabo-I) benannt ist. Sie lernen Englisch und Deutsch und sollen sich mit deutscher Kultur und Gesellschaft befassen. Die jungen Flüchtlinge, von denen die meisten ohne ihre Eltern oder familiäre Begleitung nach Deutschland kamen, nehmen das Angebot, so sagen sie, gerne an und lernen engagiert. Sie sind aber auch regelmäßig an der Kunstschule aktiv.