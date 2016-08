Donaueschingen Diebe stehlen im Sportgeschäft viele Artikel

Donaueschingen. Eine bislang unbekannte Gruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, hat am Freitagnachmittag in der Hagelrainstraße in einem Sportgeschäft zahlreiche Sportbekleidungsstücke entwendet. Mit einem Trick gelang es den Dreien laut Polizei, die Sicherungen unbemerkt zu entfernen. Der Schaden, der durch die Diebesbande entstanden ist, ist beträchtlich. Einer der Täter war laut Angaben der Polizei auffallend korpulent. Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/ 83 78 30 entgegen.