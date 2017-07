Donaueschingen Die Tücken einer Kunststadt in der Debatte

Die putzigen und gelenken Kerle, an denen seither ungezählte Touristen und Kinder gespielt haben, mussten anfangs viel Spott ertragen, weil der Brunnen vielen zu bieder war. Deutlich größer war der Aufschrei, als Kreisel-Inseln als Kunstplätze entdeckt wurden und das damalige Stadtoberhaupt Bernhard Everke zwei kämpfende Hengste von Stirnberg als Symbol für Pferdestadt mit seinem CHI-Turnier im Kreisel an der Pfohrener Straße platzieren wollte. Gemeinderäte brachten damals kleine eigene Kreationen, etwa ein aufgespießtes Matchbox-Auto, mit in die Sitzung, um zu demonstrieren, für wie einfallslos sie die geplante Pferdeskulptur hielten.

Nicht der Gemeinderat, dafür Volkes Stimme jaulte auf, als der alte Kaiserbrunnen eine rote Plastikhaube von Künstler Paul Schwer erhielt. Gar teils in Rauch aufgegangen nach einer Brandattacke und inzwischen abgebaut ist dessen Strandgutkunst "Home" an der Schützenbrücke.

Jetzt ist wieder ein Kunstwerk in der Diskussion: Die Johannes-Figur von Iskender Yediler, die ein anonymer Spender der Kirche schenkte. Seit 2002 schafft er Heiligenskulpturen, die man etwa vor dem Bonner Münster, vor St. Benno in München oder St. Gerion in Köln und nach der Enthüllung und Weihe ab 27. August auch in Donaueschingen vor der Stadtkirche betrachten kann.