Donaueschingen "Die Traumhochzeit"

Auch die neue Komödie von Murat Isboga ist komplett in deutscher Sprache: Die Liebe des jungen türkischen Mannes Hakan zur deutschen Freundin Nina und ihre Hochzeitspläne auf der einen Seite, die Pläne der Eltern auf der anderen Seite. Isboga ist der Meinung, dass sich Menschen aus verschiedenen Kulturen viel zu selten treffen und zu wenig gemeinsam unternehmen. Mit diesem Stück möchte der Autor Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenbringen.

Die Integrationskomödie wird am Freitag, 10. November, im Mozart-Saal der Donauhallen aufgeführt und ist ab acht Jahren geeignet. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Erwachsene zahlen im Vorverkauf 10 Euro, 13 Euro an Abendkasse. Ermäßigt kostet der Eintritt 8 Euro. Karten-Vorverkaufstellen gibt es unter www.kulturquelledonau.de, bei der Kultur Quelle Donau in der Max-Egon-Straße 26, Telefon 0771/175 151. Bei Zigarren Weisbrod, Karl­straße 14, Telefon: 0771/3163 oder bei Mory's Hofbuchhandlung, Karlstraße 53, Telefon 0771/2530.