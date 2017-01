Donaueschingen Die Stadt rüstet technisch auf

Donaueschingen (jak). Zentral im Eingangsbereich des gelben Rathauses steht ein neuer Automat. Die Stadt Donaueschingen rüstet technisch auf. Um am Puls der Zeit zu bleiben steht ab sofort im Amt Öffentliche Ordnung ein Kassenautomat für die Bürger zur Verfügung. Und für was braucht es nun so ein Ding? Über den Automaten können alle in bar zu zahlenden Gebühren des Ordnungsamtes abgewickelt werden. Strafzettel bekommen? Kein Problem. Die Gebühr für den Reisepass muss noch bezahlt werden? Kein Problem.