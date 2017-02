Donaueschingen Die Projekte

Bereits umgesetzte Projekte: Am Wolfsbach in Wolterdingen wurde umfassend der Bereich von der Brücke beim Anglerheim bis zur Landstraße umgestaltet. In Pfohren sind am Bulzengraben Weichenbauwerk und Neubeschickung des Grabens umgesetzt und am Gutterquellgraben gab es verschiedene Umgestaltungen unterhalb der Gutterquelle. Auch der Marben­graben in Pfohren wurde südlich der Riedseen und im Bereich der Firma Mall umgestaltet. An der Stillen Musel ist bereits der Abschnitt von der Kreisstraße bis zur Mündung realisiert.