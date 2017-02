Donaueschingen Die prekäre Situation der Landwirte in den Blick gefasst

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Landwirte der Region haben ein sehr schlechtes Jahr hinter sich, stehen ständig vor neuen Herausforderungen und am finanziellen Abgrund. Jammern die Landwirte auf hohem Niveau? Mitnichten. Die Bestandsaufnahme der Fachleute im Rahmen des Agrartages am vergangenen Samstag in den Donauhallen in Donaueschingen zeigte erneut die prekäre Situation der Landwirte auf. In der Viehhalle fanden die Besucher ein umfangreiches Informationsangebot, im Strawinsky-Saal gab es Fach- und Fortbildungsvorträge. Nicht zuletzt zog das Politikforum breites Publikum an.