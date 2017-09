Donaueschingen "Die Kameradschaft stimmt bei uns"

Wir singen vor allem älteres Liedgut und Volkslieder. In den letzten Jahren kam neuere Musik dazu. Im Augenblick proben wir auch deutsche Schlager der 1960er-Jahre und Lieder von Udo Jürgens und Reinhard Mey.

Seit gut zehn Jahren dirigiert uns Birgit Mundweiler aus Grüningen. Wir singen jeden Freitag im Siedlerheim und sind konzentriert, aber auch gut gelaunt bei der Sache. Im Schnitt kommen zurzeit zwischen 20 und 30 Sänger zu den Proben.

Ja, im Großen und Ganzen aber nur noch bei der älteren Generation. So etwas wie aktive Nachbarschaftshilfe wird selten.

Der ist sehr gut, die Kameradschaft stimmt, einer hört auf den anderen.

Wir möchten beim Gesang ein Männerchor bleiben. Bei Ausflügen oder kameradschaftlichen Treffen gehören die Frauen aber selbstverständlich mit dazu.

Uns geht es wie vielen anderen Chören: Wir haben die größten Probleme, Leute im Alter zwischen 35 und 50 für uns zu gewinnen.

Da gibt es eine ganze Reihe. Dazu zählen das Singen bei der Generalversammlung und bei der Weihnachtsfeier der Gemeinschaft Wohneigentum (ehemals Siedler), die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes in St. Marien und in der Christuskirche, Auftritte in der Seniorenresidenz Am Baar-Zentrum, in St. Michael und beim Altenwerk der Pfarrgemeinde Heilige Dreifaltigkeit, die handwerkliche Unterstützung des Siedlerfestes oder ein eintägiger Ausflug mit Programm im Sommer.

Wir bekommen aus der Vereinsförderung der Stadt im Moment jährlich 250 Euro. Ansonsten finanzieren wir unsere Ausgaben mit den Jahresbeiträgen unserer Mitglieder und durch Spenden einzelner Sänger, etwa aus Anlass ihres Geburtstages.

Wir laden andere Vereine ein, an unseren Konzerten mitzuwirken, und wir werden umgekehrt zu Gegenbesuchen eingeladen. Es handelt sich zum Beispiel um Männergesangvereine aus Allmendshofen, Neudingen, Pfohren, Bräunlingen, Fürstenberg, Mundelfingen und Bubsheim.

Am 11. November im Mozart-Saal der Donauhallen. Über unser eigenes Programm hinaus beteiligen sich an unserem Festkonzert Männerchöre aus Blumberg, Hausen vor Wald, Mundelfingen, Sunthausen und Neustadt.

Mein Wunsch ist, dass der Siedlerchor noch viele Jahre weiterexistiert und seine Freude am Singen nicht verliert! Ich mache mir Sorgen um den Nachwuchs. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann jüngere Sänger doch noch nachkommen.

Hans Hauger (72) ist gelernter Starkstromelektriker und war, ehe er in Rente ging, viele Jahre im Transportwesen tätig. Schon 1961 trat er als Sänger in die Liedertafel Donaueschingen ein, später dann in deren Nachfolger, den Singkreis Donaueschingen. Seit 1975 ist er aktives Mitglied des Siedlerchores, bei dem er über 30 Jahre hinweg verschiedene Ehrenämter ausübte. 2015 wurde er zum ersten Vorsitzenden gewählt. Seine Freizeit widmet Hauger nicht nur dem Chorgesang, sondern er wandert auch gern.

Der Verein: Am 19. Oktober 1957 gründet Fritz Bross die Singgruppe der Siedlergemeinschaft Donaueschingen. Zwölf Männer singen unter der Leitung von Egon Hildenbrand. Ab 1975 bezeichnet sich die Singgruppe als Siedlerchor und lässt sich 1979 als Siedlerchor Donaueschingen ins Vereinsregister eintragen.

Besondere Kontinuität: Bemerkenswert ist die jeweilige Dauer des Engagements von Persönlichkeiten, die in der Vereinsgeschichte des Siedlerchores gewirkt haben. Als 1. Vorsitzende stellten sich Ludwig Hilzendegen von 1970 bis 1986, Roland Broghammer von 1986 bis 1998 und Anton Rees von 1998 bis 2014 zur Verfügung. Hans-Joachim Eckelt führt den Chor zwischen 1965 und 2002 gleich 37 Jahre lang und aktuell verantwortet Birgit Mundweiler in seinem Gefolge die musikalischen Geschicke auch schon seit mehr als zehn Jahren.

Bürgerschaftliches Engagement: Bei Ereignissen, die für die Stadt von außergewöhnlicher Bedeutung waren, ließ sich der Siedlerchor immer wieder hören und sehen. Schon 1969 konzertiert er in der Partnerstadt Saverne gemeinsam mit dem dortigen Chor Concordia. 1979 wirkt er beim Herbstfest mit und verkauft das von Max Rieple getextete Lied "Wer einmal trank vom klaren Donauquell". 1987 singt der Siedlerchor bei der Verabschiedung des französischen Colonels Mignot, begleitet von der französischen Militärkapelle, die deutsche Nationalhymne. 1989 vertritt er bei der 1100-Jahr-Feier symbolisch das Donauland Ungarn. 1991 folgt ein Auftritt bei der Weltmeisterschaft der Gewichtheber. 1993 singt der Chor zur Feier anlässlich der Erhebung Donaueschingens zur Großen Kreisstadt. 2009 tritt er bei der Wiedereinweihung von St. Johann auf und 2016 beteiligen sich die Sänger mit fünf Liedbeiträgen am Donauquellfest.

Zeiten und Sitten: Ein Blick in die Vereinschronik verdeutlicht nicht zuletzt, wie sich in den vergangenen 60 Jahren bestimmte Dinge im Vereinsleben verändert haben. 1964 gab noch ein Gasthausbesuch "uns allen den Rest", 1971 mokierte sich ein Vereinsmitglied darüber, dass die notwendige Entlastung des Vorstands im "Computertempo" vorgenommen worden sei, und noch 1990 wird eine hitzige Debatte in der Art protokolliert, dass "einige Sicherungen durchgebrannt sind".

Herr Hauger, was bedeutet Ihnen der Siedlerchor?

Was für Menschen sind Mitglied im Siedlerchor und woher kommen sie?

Welches Liedgut pflegt der Chor und hat es sich in den letzten Jahren verändert?

Wer leitet den Chor, wo proben Sie und wie steht es um die Probendisziplin?

Die Bewohner des Stadtviertels Siedlung einte jahrzehntelang ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Gibt es das noch?

Wie schätzen Sie den persönlichen Zusammenhalt innerhalb des Siedlerchores ein?

Was für eine Rolle kommt den Frauen zu?

Wie ist es in Zeiten demografischen Wandels um den Nachwuchs bestellt?

Welche festen Termine im Jahr und welche Anlässe sind für den Chor wichtig?

Wer unterstützt den Chor finanziell?

Kooperieren Sie mit anderen Chören?

Wann und wie feiern Sie das Jubiläum "60 Jahre Siedlerchor"?

Was für Wünsche haben Sie im Blick auf die Zukunft des Siedlerchores, was für Sorgen, welche Hoffnungen?