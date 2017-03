Betriebe sind zwar gegen die Vogelgrippe versichert, doch die Entschädigungen sind so gering, dass ein Betrieb bei einer Keulung der Tiere in Existenznöte gerät. Ein Beispiel ist die Straußenfarm in Riedöschingen. Dort haben die Betreiber nur dank einer großen Spendenbereitschaft die Geflügelpest nach der Tötung der Tiere wirtschaftlich überlebt und eine neue Population herangezogen. Der Bestand mit 102 Straußen und 28 Hühnern musste Ende 2013 vernichtet werden.