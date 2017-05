Donaueschingen Die baulichen Besonderheiten

Donaueschingen. Am langen Kunst-Donnerstag im Museum Art-Plus am 1. Juni steht die Architektur des Ausstellungshauses im Mittelpunkt. In einer kurzweiligen, halbstündigen Führung um 18 Uhr erläutert der Architekt Lukas Gäbele die baulichen Besonderheiten des preisgekrönten Museumsbaus, der auf besondere Weise die Moderne mit der über 175-jährigen Baugeschichte des Hauses verbindet. Beim Umbau zum Kunstmuseum 2008 wurde die historische Bausubstanz weitestgehend erhalten und mit modernen Ergänzungen regelrecht in Szene gesetzt. Der prunkvolle Spiegelsaal mit seinem imposanten Kronleuchter, freigelegtes, altes Mauerwerk, historische Böden und ein moderner Betonanbau sind nur einige der architektonischen Highlights, die es in dieser Führung zu entdecken gilt.