Donaueschingen Deutsche Vizemeister

Donaueschingen (jümü). Im Sog der Erfolge der deutschen Biathleten in Hochfilzen haben sich die Donaueschinger Zwillingsbrüder Felix und Philipp Kuschel mit ihrem Vereinskollegen Maximilian Schneider vom SC Schönwald beim dritten Schülercup Biathlon in Oberhof am Wochenende die Deutsche Vizemeisterschaft in der Staffel gesichert. Das Trio musste sich bei den Schülern 14/15 nur den eigenen Teamkameraden der Skiverbände Baden-Württemberg (SBW) nach dreimal vier Kilometern mit zwei Schießeinlagen (liegend und stehend) geschlagen geben.