Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) lädt traditionell zu ihrem Neujahrsempfang ein, um damit die Erinnerung an die Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags (Elysée-Vertrag) wach zu halten. Da in diesem Jahr der Termin auf einen Sonntag fiel, traf man sich vorher im Cercle St. Maurice in der Fürstenbergkaserne. Präsident Franz Mayer konnte 60 Mitglieder und viele Gäste begrüßen. Er erinnerte daran, dass die Wiege der deutsch-französischen Freundschaft in Donaueschingen stand. Das Foto zeigt (hinten links): Polizeihauptkommissar Kai Stehle, Vizepräsident Eckehard Bächle, Hans-Jürgen Bühler, Präsident Franz Mayer, Bernhard Everke, Ehrenpräsident Peter Steudel, Vizepräsidentin Nicole Nivoley und Johannes Fischer sowie (vorne von links) die Musiker Sidney Schmider, Carolin Romer, Francesca Weber, Andreas Frik, Benjamin Fricker und Iris Gojowczyk. Foto: Maier