Donaueschingen Deutsch-türkische Traumhochzeit

Dem wurde in dem Stück auf den Grund gegangen, die Vorurteile wurden in der "Traumhochzeit" thematisiert. Bereits in den vorangegangenen Stücken hat die Gruppe "Halber Apfel" der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten. Rund um die Familie Öztürk erzählt das Ensemble in nunmehr drei Stücken eine Integrationsgeschichte.

Eingeladen hatte die Kultur Quelle Donau und der Treff der Kulturen mit der Unterstützung der Stadt Donaueschingen. Alle Verantwortlichen zeigten sich begeistert von der großen Resonanz auf das Theaterstück, im Anschluss an das Stück konnten sich im Foyer der Donauhalle alle noch über die Aufführung austauschen – und Integration pur leben.

Das Theaterensemble "Halber Apfel" wurde im Jahr 2005 von Murat Isboga gegründet. Bis 2009 spielte die Gruppe ausschließlich türkischsprachige Stücke, im Sommer desselben Jahres wurde mit "Stefanie integriert die Öztürks" erstmals ein deutschsprachiges Stück aufgeführt. Die 20-köpfige Gruppe unter der Leitung von Autor und Regisseur Isboga hat seitdem das Motto: "Wenn der Vorhang aufgeht, treffen sich zwei Kulturen." Das Ziel der Gruppe ist es, Menschen aus verschiedenen Kulturen zu erreichen und Brücken zu bauen.