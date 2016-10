Donaueschingen Der Unterricht von morgen

Donaueschingen. Während die einen durch das Azuma-Haus in Japan spazieren, begutachten andere ein Herz von innen oder tauchen in die Ozean-Welt ab: In ganz unterschiedlichen Welten sind die Besucher unterwegs und doch trennen sie nur wenige Schritte. Möglich macht das die virtuelle Realität, die am Fürstenberg-Gymnasium mittlerweile auch für den Unterricht eingesetzt wird.

Abiturienten gehen auf Innovationswalz

Doch noch lange sind nicht alle Bildungseinrichtungen so weit. Aus diesem Grund gehen die drei Abiturienten Lukas Werb, Alexander Kaiser und Philipp Bürk auf Innovationswalz und tragen die neue Technik aus dem Schwarzwald hinaus in die Welt. Gleichzeitig wollen sie Diskussionen anstoßen.