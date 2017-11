Donaueschingen Der Reformator hätte es sicher geliebt

Donaueschingen. Wie würde Martin Luther sich heute, 500 Jahre nach seinem Thesenanschlag, anhören, wie würde seine Musik klingen? Was in der bald voll besetzten Donaueschinger Christuskirche am Sonntagabend zum Ausklang des Reformationsjahrs geschah, war schlicht atemberaubend.

"Vom Himmel her" erklingt strahlend und am Ende feierlich

Christian Grosch (Orgel und E-Piano) und Pablo Giw (Trompete), der Marcus Rust glänzend vertrat, musizierten die bekannten Luther-Choräle so, wie sie auch der Reformator heute wohl geliebt und geschaffen hätte. Wann hat man schon einmal "Vom Himmel hoch" so strahlend und am Ende so feierlich gehört, das evangelische Glaubenslied "Ein feste Burg ist unser Gott" so zuversichtlich und tröstlich vernehmen können?