Donaueschingen Der neue Winterbote

Donaueschingen. Doch der fabelhafte Kinderbringer erfüllt auch diesen Job nicht mehr richtig. Schon in den ersten Februarwochen waren die Störche in Geisingen und in Pfohren wieder da, und auch in den anderen Nestern in den Baardörfern sind die Bewohner inzwischen zurückgekehrt. Trotzt Meister Adebar, der im Herbst eigentlich der Kälte bis ins sonnige Südafrika entflieht, jetzt dem Winter?

"Nein, die Kälte macht dem Storch gar nichts", antwortet der Neudinger Storchenexperte Friedrich Widmann beruhigend. "Ein Storch hält sogar Temperaturen bis 20 Grad minus aus", weiß er. Er beobachtet die Störche auf der Baar seit 1994 und bestätigt, dass die Vögel im Gegensatz zu früher etwa drei Wochen eher aus der Winterpause zurückkommen.

Es mache ihnen auch nichts aus, wenn Schnee liegt, erklärt Widmann. Der bleibe derzeit eh’ nicht liegen, so dass das kein Problem darstelle. Bei Minusgraden würden sich die Vögel ein fließendes Gewässer suchen und sich dort hineinstellen, um ein Festfrieren ihrer Füße zu vermeiden. Auch ein paar Hungertage überstehe ein Storch problemlos. Dazu Widmann: "Wenn es ihnen doch zu viel wird, fliegen sie einfach ein Stück weiter. Die wissen, wo sie Futter kriegen." Die nächste Adresse sei für die Tiere das Storchenzentrum Affenberg bei Salem. Teilweise versammeln sich dort bis zu 50 Störche. Sie würden dort mit Eintagsküken gefüttert.