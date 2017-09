Donaueschingen Der Naturkindergarten wünscht sich Warmwasser

Donaueschingen (jak). Im Naturkindergarten Apfelbäumchen haben die Verantwortlichen in der kommenden Zeit viel vor. Gleich drei Projekte stehen an. Das ist doch die richtige Voraussetzung, sich bei "Projekt gesucht" zu bewerben, dachte sich der Kindergarten. Schließlich kann die Spende, die der Zusammenschluss "Wir für Donau" an eine Bildungseinrichtung übergeben möchte, gut gebraucht werden.